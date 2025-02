Thesocialpost.it - Scontro frontale tra auto, due morti nel Pavese: impatto terribile

Leggi su Thesocialpost.it

Un incidente spaventoso e dal bilancio drammatico, quello che si è verificato nella mattinata del 15 febbraio in Italia: un uomo di 29 anni e una donna di 52 sononellotra duea Gravellona Lomellina, nel.Leggi anche: Sinner, raggiunto l’accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per il caso ClostebolLo schianto tra le due vetture è stato molto violento, con i mezzi che sono usciti praticamente distrutti dall’. Sul posto è subito accorso il personale del 118, che però non ha potuto fare nulla per aiutare i due conducenti, entrambi deceduti sul colpo.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vigevano per ricostruire l’accaduto.L'articolotra, duenelproviene da The Social Post.