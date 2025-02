Leccotoday.it - Scontro fra auto e moto: grave centauro 45enne

Leggi su Leccotoday.it

incidente stradale nel primo pomeriggio a Merona, vicino al confine tra le province di Como e Lecco. Un'e unacicletta si sono scontrate in via Moro per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute.Sul posto, dalla centrale operativa di Areu, sono stati inviati.