Oasport.it - Sci di fondo: Niskanen beffa i norvegesi a Falun nella 10 km tc, Pellegrino sfiora la top ten

Arriva il colpo di Iivo. Il finlandese,10 km a tecnica classica svedese, riesce are con una gran bella gara tutti i, trionfando in 24’54?3 e mettendo il proprio nome tra i potenziali grandi protagonisti dei prossimi Mondiali proprio in casa dei norge, a Trondheim.Johannes Hoesflot Klaebo, Erik Valnes e Martin Loewstroem Nyenget nulla possono di fronte a una versione deluxe del finlandese, che comanda praticamente dall’inizio alla fine. In particolare, Klaebo chiude secondo a 12?9 dopo un ungo duello che Valnes, alla fine terzo a 17?5. Quarto Nyenget a 20?2, quinta posizione per il francese Hugo Lapalus a 24?5.Sesta posizione per lo svedese Edvin Anger, che con 29?6 di ritardo è l’ultimo di quello che è un vero e proprio “primo gruppo”. Settimo a 45?8 l’austriaco Mika Vermuelen, che con 45?8 di distacco precede Calle Halfvaon e Simen Hegstad Krueger: i due terminano a pari ritardo, 48?8, e ottavi.