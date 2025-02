Ilfattoquotidiano.it - Scholz contro Vance: “Non accetteremo interventi esterni sulle elezioni. Con AfD non ci sarà mai nessuna collaborazione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A caldo era stato il portavoce del governo Steffen Hebstreit a stigmatizzare “l’intromissione molto forte in un Paese amico nel mezzo di una campagna elettorale”. Oggi a ribadire il concetto è stato Olafin persona: non cialcuna cooperazione con Alternative für Deutschland e nessuno deve mettere bocca sugli affari interni della Germania. Lo ha messo in chiaro il cancelliere tedesco aprendo la seconda giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dopo le dichiarazioni del vicepresidente Usa, JD, che ieri ha detto che durante il vertice avrebbe esortato i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, incluso il partito di estrema destra e anti-immigrazione. “Non è opportuno che l’interferenza esterna a favore dell’Afd sia presa in considerazione”, ha sottolineato il capo del governo di Berlino.