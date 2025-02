Dayitalianews.com - Schianto frontale a Pavia, morte due persone

Dopo loa Bergamo che ha causato due vittime, c’è da segnalare purtroppo un’altra devastante collisione sempre in Lombardia, questa volta a. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un 29enne e una 52enne, che si sono schiantati frontalmente a bordo delle loro auto a Gravellona Lomellina, in provincia di. Non sono ancora chiare le cause della collisione, ma i carabinieri di Vigevano hanno già effettuato tutti i rilievi del caso.Loall’albaLosi è verificato all’alba di oggi, 15 febbraio, verso le 6:40 sulla provinciale 192, lungo il rettilineo tra Cassolnovo e Gravellona. Sono poche e frammentarie le notizie relative allo scontro, ma sembra che ci sia stato untra le due vetture. Il 29enne è morto sul colpo, mentre la 52enne era ancora viva quando sono arrivati i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia.