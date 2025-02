Ilrestodelcarlino.it - Schianto fra auto a Reggiolo, grave pensionata

(Reggio Emilia), 15 febbraio 2025 - Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata aper un incidente accaduto in via Trieste, alle porte del centro storico. Si è verificato unofra due, una Punto e un’Audi, con il coinvolgimento di tre persone. Il giovane conducente dell’Audi è rimasto fisicamente illeso. Ad avere la peggio è stata unadi 87 anni, abitante in paese, che era nella Punto insieme al figlio, 54 anni, rimasto ferito ma in modo non. Molto più serie le conseguenze per la donna, che ha riportato un trauma cranico con una vistosa ferita. E’ stata raggiunta dal personale della Croce rossa di. A loro si è aggiunto l’equipaggio dell’medica della Bassa, oltre a quello dell’elisoccorso di Parma, atterrato al vicino campo sportivo reggiolese.