Scene da Festival | la notte dei look viventi

Leggi su .com

Life&People.it Che dire della sfilata deidella quarta serata di Sanremo 2025? È stata un fashion show dove il buon gusto è andato in vacanza (e qualcuno l’ha dimenticato lì). Dal coccodrillo maculato di Achille Lauro al lurex di Topo Gigio ( sì, avete letto bene) è stato un crescendo di “ma dove credete di andare vestiti così?“. Sul palco dell’Ariston si sono consumati almeno sette crimini fashion e una decina di tentati omicidi di stile per non parlare di Benigni, fedele al suo completo d’ordinanza come se il tempo si fosse fermato.Roberto BenigniL’Eleganza dell’abitudineCarlo Conti sfoggia Stefano Ricci, completo blu, cravatta e gilet coordinati. Roberto Benigni nella sua divisa d’ordinanza: camicia bianca e completo scuro. Nel dubbio, meglio non rischiare.Carlo Conti by Stefano RicciDa Nuraghe con furoreGeppi Cucciari conquista il palco con l’estro sardo di Antonio Marras: prima formiche sul vestito (sì, avete letto bene), poi un viaggio nel folklore con bustino steccato e gonna nuragica.