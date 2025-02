Scarface | dal cast alle frasi più famose ecco 10 curiosità sul film

Leggi su Cinefilos.it

: dalpiù10sul, il classico di Brian De Palma, tra i più noti del gangster movie, è uno deipiù amati dai cinefili e non solo. L’abbiamo visto e rivisto (ed è sempre come la prima volta), e siamo ancora in attesa di notizie dell’annunciato remake. Ma cosa è successo dietro le quinte di questo vero e proprio fenomeno? Cosa non sapete sulallora 10su.Lesu1. Steven Spielberg ha diretto un’inquadratura del. Brian De Palma e Steven Spielberg sono amici di lunga data, fin dalla metà degli anni Settanta, e hanno l’abitudine di visitare i set dell’altro. Quando si stava girando l’attacco iniziale dei Colombiani alla casa di Tony Montana alla fine del, Spielberg era nei paraggi, e De Palma decise di lasciargli dirigere l’inquadratura ripresa dal basso nella quale vediamo gli aggressori entrare nella casa.