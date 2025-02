Ilrestodelcarlino.it - Sbanda con l’auto per un tombino. Risarcimento lampo dal Comune

da parte deldi Civitanova a una automobilista del Fermano che, per colpa di un dissesto sul nuovo asfalto appena fatto, mentre viaggiava con i due figli ha perso il controllo delrischiando di farsi male. Assistita dall’avvocato Laura Domenella, ha dovuto aspettare soltanto un paio di mesi per vedersi rimborsare i danni subiti una sera di novembre in cui, dopo aver trascorso la serata in città, si è messa alla guida della sua Audi per rientrare a casa. Stava percorrendo la statale Adriatica, nel tratto di via Martiri di Belfiore, un pezzo della Adriatica su cui erano stati da poco effettuati i lavori per la riqualificazione dell’asfalto. Prima di imboccare la rotonda della superstrada ha avuto l’incidente, a causa di un, di quelli rotondi che su trovano in mezzo alla carreggiata, e che in parte era rimasto scoperto.