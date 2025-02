Sololaroma.it - Sassuolo-Roma femminile, Spugna: “Fare tre gol qui non era semplice”

Dopo la conquista della poule scudetto, si attendeva una risposta altrettanto positiva da parte dellain Coppa Italia, e questa è arrivata prontamente. Un 1-3 rifilato alche indirizza la qualificazione alla finale della competizione, un obiettivo che le ragazze dihanno, proprio come quello di confermare il titolo di campionesse d’Italia conquistato nelle ultime due edizioni della Serie A. Il mister delle ragazze giallorosse è intervenuto ai canali ufficiali del club peri complimenti alla sua banda.Queste le sue parole: “Sicuramente è stata una prestazione molto bella, anche dal punto di vista del gioco. Venire qui etre gol non era cosa. Il campo non era nelle migliori condizioni, questo bisogna dirlo, ma le ragazze hanno fatto una gara di alto livello.