Sololaroma.it - Sassuolo-Roma Femminile 1-3, Viens decisiva: Spugna vede la finale di Coppa Italia

Il tabellone dellaè arrivato nelle sue fasi conclusive. Nella giornata di oggi 15 febbraio si è disputata la prima delle due semifinali d’andata, che ha visto protagonista la. Alle 12:30, infatti, le giallorosse sono scese in campo in quel di Reggio Emilia per affrontare il. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-3 in favore degli ospiti, in una partita che non è mai stata in discussione e che è andata in un’unica direzione sin dai primi minuti.Pronti via e le ospiti passano in vantaggio al 4? minuto, grazie alla rete di Evelyne. Al 26?, invece, arriva il raddoppio di Alice Corelli, che mette la sfida sui binari giusti. Nella ripresa il copione non cambia, con la Lupa che tiene botta e cala il tris con Manuela Giugliano al 74?.