Sassuolo da record decima vittoria in casa contro Brescia | 2-0

Reggio Emilia, 15 febbraio 2025 – La Dominante, squadra genovese che oggi non esiste più, circa 100 anni fa, era stata l’ultima squadra a vincere 9 partite di fila inin serie B. Stagione 1929/1930, un secolo fa e altra storia, insomma. Il, ancor più ‘dominante’, si attesta invece a 10 battendo anche ile consolidando il primato non tanto nei confronti del Pisa, che va in campo oggi pomeriggio a Cesena, ma dello Spezia fermato sul pari a Modena da un gol, guarda un po’, di un ex neroverde come Gregoire Defrel, approdato in gialloblù giusto l’estate scorsa. Tutto si tiene, quindi, e se la classifica di oggi è, o sembra, una sentenza, con i neroverdi a +11 del terzo posto dei liguri – massimo vantaggio stagionale – è una sentenza anche la condotta di gara della corazzata di Grosso, che si cala nella parte, non forza i tempi al cospetto della squadra di Maran, ben chiusa e mediamente organizzata attorno ad un 4-3-3 più conservativo che propositivo, e passa all’incasso.