Lanazione.it - Sarzana pronta alla lotta contro il Trissino

Leggi su Lanazione.it

Il ciclo di partite di ferro per l’Hockeyprosegue stasera al “PalaTori“. I rossoneri reduci dsconfitta nel turno infrasettimanale a Valdagno attendono il, la corazzata del campionato di serie A1, capolista solitaria e drosa di qualità eccellente guidata dal tecnico Thiago Sousa. Per i sarzanesi si prospetta dunque un sabato sera molto difficile come del resto saranno le prossime gare che restano per guadagnarsi la permanenza nella massima serie. Nelle parole del tecnico Sergio Festa l’atmosfera della vigilia. "Proveremo il tutto per tutto – spiega l’allenatore sarzanese – provando a mettere in difficoltà ile cercare di limitare le loro armi. Un avversario pericoloso praticamente in ogni spazio della pista, di qualità e quantità oltre a disporre di una panchina lunga con cambi di ottimo spessore.