Ilfattoquotidiano.it - Sarah Toscano sbanca il FantaSanremo nella serata dei duetti: così si rivoluziona la classifica

I fantallenatori avevano grandi aspettativedelle cover perché ha sempre regalato grandi emozioni, episodi memorabili e punteggi molto alti che spesso, alla vigilia dellafinale, hannoto la. E’ successo lo scorso anno con i La Sad che scalzarono dalla vetta Dargen D’Amico ed è accaduto nuovamente ieri sera con la grandissima rivelazione di questo, che ha stravinto lacon 155 punti, precedendo i The Kolors con 110 e ComaCose e Olly a 105, ed è balzata in testa allagenerale con 300 punti, seguita da Olly con 270 e Marcella Bella con 255.La giovanissima cantautrice di Vigevano, accompagnata ieri sera dagli Ofenbach, ha conquistato nel dettaglio 10 punti per aver cantato e suonato uno strumento, 15 per la presenza di performer, 10 per il “bonus carrellata di canzoni: si esibisce in un medley” (Bonus Eurospin), 5 per essere stata presentata dal co-conduttore (Bonus Eurospin), 10 per aver abbracciato il conduttore (Bonus Italpizza), 10 per il doppio inchino post esibizione consecutivo e/o simultaneo (Bonus Motorola) e 15 per essere scesa in platea (Bonus Motorola).