Donnapop.it - Sapete chi avrebbe dovuto condurre Sanremo insieme a Carlo Conti? Ecco il nome incredibile

Leggi su Donnapop.it

quest’anno ha condiviso il Festival dicon tante personalità di spicco del mondo dello spettacolo e non solo, ma con chi sarebbeessere sul palco dell’Ariston?A quanto pare, il conduttore aveva in mente di richiamare a raccolta una stimata collega, già vista con lui sullo stesso palco. I più attenti avranno già capito; stiamo parlando proprio di Maria De Filippi che – pare – per il Festival di2025 abbia invece dato aun bel due di picche.A fare la rivelazione su questa circostanza ci ha pensato Dagospia; secondo il portale,chiamato Maria subito dopo esser stato confermato conduttore e Direttore Artistico del Festival didi quest’anno, ma leirifiutato, declinando l’invito. Perché? Il 2017 le ha lasciato un brutto ricordo?con.