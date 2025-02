Linkiesta.it - Sanremo week: I look che hanno fatto la storia del festival della canzone italiana

Questa è la settimana nella quale un televisore su due – compreso quello di chi giura di non avere la televisione – è acceso e sintonizzato sulla Rai per assistere (e ascoltare) la competizione musicale più nazionalpopolare di tutte:, che durante la prima puntata ha registrato dodici milioni seicentomila telespettatori, pari al 65,3 per cento di share, seguito da un 64,1 per cento per la seconda serata, e un 59,7 per cento di share per la terza serata.Oggi ilMusicaè diventato un fenomeno interessante non solo per il pubblico, ma anche per le maison e gli stylist, che oggi si contendono gli interpreti dei brani. Ma c’è stato un tempo in cui il rapporto tra artista e creatore di moda non era intermediato da nessuno: prima che il contest divenisse tutto questo, quali sono stati ie le performance checolto lo spirito del tempo? E quali sono stati iche – dopo decadi – ci ricordiamo ancora? Ne parliamo nella nuova puntata de “La teoriamoda”, il podcast di Linkiesta Etc a cura di Giuliana Matarrese.