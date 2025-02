Quotidiano.net - Sanremo sogna. Benigni scatenato: "Musk vota il Festival: ha scelto Giorgia"

L’Oscar torna sempre sul luogo del delitto. E così rieccolo qui, il Benignaccio, ormai un habitué del. E arriva proprio in aperturissima, scende le scale con Carlo Conti. "Un sogno che si realizza", inneggia il conduttore.abbandona le vesti di etereo cantore delle virtù umane indossate negli ultimi anni per tornare quello di un tempo, comico irridente, giullare sfacciato. "Carlo, sei sempre in tv. Tutti parlano solo del. Hai bloccato l’Italia: tu dovresti fare il ministro dei Trasporti! Dietro il palco c’erano tutti i cantanti, c’era Marcella Bella, l’ho salutata “Bella, ciao“, è successo un casino. Per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per caso. Con te funziona tutto come in Svizzera, mentre idi Amadeus non finivano mai. Di là ho trovato dei suoi cantanti che dovevano ancora cantare, li ho avvertiti che era finito tutto.