Superguidatv.it - Sanremo, polemiche per gioielli e brand: quanto costa la collana Tiffany&Co. di Tony Effe? Clara e Achille Lauro con Damiani. Le cifre

Leggi su Superguidatv.it

L’Affare della, noto anche come Scandalo della, fu una truffa accaduta in Francia negli anni ottanta del secolo XVIII, perpetrata dalla contessa Jeanne de Saint-Rémy de Valois ai danni della regina Maria Antonietta e del cardinale di Rohan. Una faccenda, che riportata ai giorni nostri, potrebbe essere paragonata a quella che in questi giorni ha fatto molto discutere al Festival di2025 grazie alleincentrate sullaindossata da Tonydurante una delle serate della kermesse e che è stata fatta togliere all’artista prima di salire sul palco del Teatro Ariston per evitare un caso di pubblicità occulta.la? E quella di?Prima di salire sul palco del Festival didurante la terza serata, Tonyaveva previsto di indossare unadi Tiffany&Co.