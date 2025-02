Unlimitednews.it - Sanremo, Piero Chiappano vince la quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana

(ITALPRESS) – Con la“Una strada in mezzo al cielo” il cantautoredi Gaggiano (in provincia di Milano), ha vinto ladelCristian Music.Si colloca al secondo posto Gipsy Fiorucci con la“Regina del suo regno”, mentre Gabylo ha conquistato il terzo posto con la“Ho fede”.A decretare i nomi dei vincitori è stata la giuria del, composta dal discografico Michele Schembri, Presidente di giuria, dal Producer e Autore Marco Camasso, da Genny Cusopoli, autore e vincitore del premio “Mia Martini” e da Carlo Famularo, interpretesigla del programma televisivo “Un posto al Sole”.Genny Cusopoli e Carlo Famularo si sono esibiti in qualità di ospiti.La giuria è stata coordinata dall’Avvocato Brunella Postiglione, responsabile organizzativo del