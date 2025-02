Sanremo oggi finale con Marcuzzi e Cattelan Per i duetti ascolti record Conti scherza | Ritardo di 6? | ci scusiamo coi nostri viaggiatori

Leggi su Open.online

«Cicon i». È stata la battuta di Carlo, ormai meme per la sua grande attinenza alla scaletta, con cui il conduttore si è giustificato per il circa 6 minuti dirispetto al programma causati dalla ripetizione di Creuza de Ma interpretata da Bresh e Cristiano De André. I due artisti si sono esibiti tre volte a causa di alcuni problemi tecnici, con rammarico del direttore artistico la cui puntualità è stata elogiata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi e successivamente da Roberto Benigni in diretta dal palco dell’Ariston. «Complimenti, tutti parlano del festival. Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria», gli ha detto il comico ironizzando sui frequenti ritardi dei treni che si verificano da quando titolare del ministero è Matteo Salvini.