Ilrestodelcarlino.it - Sanremo, Marcella Bella canta ‘L’emozione non ha voce’. Scritta dal fratello per Celentano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 15 febbraio 2025 – "Gianni, la dedico a te". Questa sera, serata delle cover a75. Serata dalle emozioni forti perche è tornata all'Ariston dopo quasi 18 anni. Elegantissima, affiancata dai Twin Violins, hato "L'emozione non ha voce", un gioiello che Gianni, suoe Mogol, regalarono anel '99. Lante, in gara con il brano "Pelle diamante"( di cui è co-autrice) hato emozionando ed emozionandosi. Una vera e propria standing ovation, quando dalla platea ha fatto capolino ilGianni ( colpito da un ictus nel 2010, ndr) seduto nelle prime file, accompagnato dalla moglie Paola. Autore,utore, musicista raffinato, Gianni, oltre ad essere stato unutore di successo ( "Non si può morire dentro", " No", "Nuova gente"), è stato uno degli autori preferiti di