Thesocialpost.it - Sanremo, l’urban climber Dedelate beffa la sicurezza e entra all’Ariston dal tetto. L’incredibile video

, noto scalatore urbano seguito da oltre 250mila follower su Instagram, ha aggiunto un’altra impresa alla sua collezione di scalate in luoghi iconici e teoricamente inaccessibili. Dopo aver raggiunto il Duomo di Milano, San Siro e il Duomo di Firenze, è riuscito questa volta are nel Teatro Ariston di, luogo simbolo del Festival della Canzone Italiana.Scalata spettacolare documentata sui socialSul suo profilo Instagram,ha condiviso immagini edella sua audace incursione. Tra i contenuti pubblicati, una storia che mostra la visuale “dall’alto” del palco e del backstage durante l’esibizione di artisti come Tony Effe ed Elettra Lamborghini. La caption del suo post è un’accusa diretta: “Nessuna”.Precedenti e denunceNon è la prima volta chesi rende protagonista di azioni simili.