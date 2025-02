Panorama.it - Sanremo, le pagelle della quarta serata: vincono Giorgia e Annalisa

Come sempre ladel Festival, tra remake e duetti, si rivela la più divertente. Una maratona che non influenza la classifica finale e che mostra aspetti inediti dei partecipanti alla gara. Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) - Voto 5Confrontarsi con i grandi non è mai facile, figuriamoci con Battisti. La versione è abbastanza fedele, ma prevale l'effetto karaoke. Un remake senza guizzi e nemmeno intonatissimo (soprattutto nel finale). Si poteva fare meglio. Modà con Francesco Renga - Angelo (Renga) - Voto 6Attacco rock e la voce di Renga che come sempre illumina. Un gran pezzo, vincitore vent'anni fa, riproposto in una versione non lontana dall'originale. L''Ariston canta e applaude. Tutto da copione. Clara con Il Volo – The Sound of Silence (Simon and Garfunkel) - Voto 6Nelladelle cover vale tutto, anche l'inizio a cappella di un capolavoromusica.