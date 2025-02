Thesocialpost.it - Sanremo, le pagelle della finale – DIRETTA

È finalmente arrivato il momento più atteso, ladi2025. Da Francesca Michelin che apre la serata a Sarah Toscano, ultima a esibirsi: ecco legara, in attesa di scoprire chi vinceràLeggi anche:, il Codacons denuncia Tony Effe e la Rai per il casocollanaLeggi anche:, l’urban climber Dedelate beffa la sicurezza e entra all’Ariston dal tetto. L’incredibile video20:56 – Francesca Michelin 8Prima concorrente a esibirsi ma la tensione non si fa sentire per la giovane cantante. Michelin fa un’ottima prestazione prendendosi il palco e il pubblico che l’applaude sonoramente. Miglior prestazione dell’edizione. Voto 820:53 – Gabry Ponte voto 7Inizia col botto ladi. Tutta l’Italia guardae Gabry Ponte fa ballare tutto l’Ariston accompagnato da ballerini e ballerina che girano tra il pubblico.