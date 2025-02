Tvzap.it - Sanremo, la sorpresa di Emanuel Lo a Giorgia emoziona tutti

La serata finale del Festival di2025 è finalmente arrivata, pronta a incoronare il 75esimo vincitore della kermesse. Tra i grandi favoriti c'è, che con il suo brano La cura per me ha confermato di essere una delle voci femminili più amate e potenti d'Italia.Fino a questa mattina, però, accanto a lei non c'erano né il compagnoLo, impegnato con le registrazioni di Amici, né il padre Giulio Todrani, trattenuto da un imprevisto. Ma proprio nel giorno più importante,ha deciso di sorprenderla in modo speciale. (Continua dopo le foto)Laromantica diLoLa storia d'amore traLo eè una delle più belle del mondo dello spettacolo: una relazione fatta di complicità, simpatia e chimica, spesso condivisa anche sui social con video divertenti.