Sanremo, la scaletta della serata finale: Marcuzzi e Cattelan co-conduttori, torna Bianca Balti

Tutto pronto per il grande: ecco laconclusiva di2025, in onda stasera – sabato 15 febbraio – in primasu Rai 1, e che prevede l’esibizione di tutti e 29 i cantanti in gara. Torneranno sul palcoe Mahmood mentre saranno ospiti Antonello Venditti e Gabry Ponte ed Edoardo Bove. La quinta e ultimadi2025 prenderà il via subito dopo PrimaFestival, intorno alle 20.40, e si chiuderà intorno all’1.30/1.40. Leggi anche: “Quindi ci si può dopare”. Sinner squalificato, arriva il durissimo attacco contro l’italiano2025, la: ladi staseraStasera ascolteremo tutti i cantanti, anche se non è stato ancora reso noto in quale ordine. Condurrà Carlo Conti, affiancato dai co-Alessiae Alessandro: all’iniziodi2025 sarà svelata la prima classifica generale, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle prime tre serate.