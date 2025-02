Lopinionista.it - Sanremo, la direttrice di Rai Radio2 Sala: “Abbiamo creato un Festival nel Festival”

Leggi su Lopinionista.it

– “Siamo felici di partecipare a questo successo, nel nostro ruolo come radio ufficiale di contribuire e usufruire di questo grande. Per Raiè stata un’ottima settimana, stiamo suonando tutte le canzoni in gara con un ottimo riscontro anche dai nostri ascoltatori”, ha detto Simonadi Raiquesta mattina in conferenza stampa. “Nella Blueroom vicino al palco stanno arrivando tutti gli artisti e solo ieri, durante la serata, sono arrivate 149 persone. È unnel, si èuno spettacolo nello spettacolo, con tutte le emozioni, le notizie che escono fuori dalle interviste a caldo, grazie all’allegria con Gino Castaldo ed Ema Stokholma perché gli artisti li riconoscono come coppia di musica, e con loro si sfogano e si rilassano”, ha aggiunto