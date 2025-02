Liberoquotidiano.it - Sanremo, Il Volo maltrattato. A chi ha detto "Ti adoro" Gianluca Ginoble, è finita malissimo

E pensare che quelli de Ilerano stati così teneri e affettuosi nei confronti di Geppi Cucciari. Ma la co-conduttrice del Festival di, feroce mattatrice della quarta serata dell'Ariston, quella dei duetti e delle cover, non ha avuto pietà nemmeno con loro. Ricapitoliamo., Piero Barone e Ignazio Boschetto salgono sul palco 10 anni esatti dopo il loro successo, con Grande amore, mentre lo scorso anno erano in gara con Capolavoro. Quest'anno invece hanno deciso di affiancare Clara sulle note di un classico del pop internazionale, The sound of silence di Simon & Garfunkel. Intoccabile, o quasi. Loro e la cantante diventata famosa grazie a Origami all'alba, contenuta nella colonna sonora della serie tv cult Mare Fuori, forniscono una interpetazione particolare, meno sussurrata.