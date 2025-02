Unlimitednews.it - Sanremo, Giorgia e Annalisa vincono la serata cover. All’Ariston il ciclone Benigni e l’ironia di Cucciari

(ITALPRESS) –con “Skyfall” di Adeleladel 75esimo Festival di. Al secondo posto Lucio Corsi con Topo Gigio (“Nel blu dipinto di blu”), terzo Fedez Con Marco Masini (“Bella stronza”). Ad aprire la quartala “visione sconsigliata a un pubblico già assonnato” di Geppiin versione Signorina Buonasera in bianco e nero. Robertofa il suo ingressoinsieme a Carlo Conti e annuncia il suo ritorno su Raiuno, il prossimo 19 marzo, con lo spettacolo “Il sogno”. Nel mirino del comico toscano, la cui presenza era stata annunciata solo in mattinata, sono finiti tutti: Carlo Conti per la iperpresenza, Matteo Salvini (“Carlo hai fermato l’Italia, l’hai paralizzata, dovresti fare il ministro dei trasporti!”), Elon Musk,Meloni, Trump.