Feedpress.me - Sanremo Factor: sorpresa Benigni, strepitosa Geppy Cucciari. Giorgia e Annalisa battono Topo Gigio (e fa già ridere così). Il televoto rilancia Olly e Fedez, ma occhio ai call center calabresi!

Ah, finalmente una serata scoppiettante . Nel bene e nel male. Sarà un caso che questoun po’ catatonico si rianimi quando non c’è la gara, quantomeno quella tradizionale? Ebbene sì, e merito a Carlo Conti (voto: bravo, 7+) che sfodera subito l’arma: il premio Oscar torna per la sesta volta al Festival per presentare lo show “Il sogno” che lo vedrà il 19 marzo su RaiUno.