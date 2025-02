Panorama.it - Sanremo è giovane: i social premiano le nuove generazioni

La 75ma edizione del Festival dista per concludersi e presto conosceremo il vincitore ufficiale. Tuttavia, mentre il pubblico attende il verdetto finale, il mondo digitale ha già espresso le sue preferenze. Suinetwork, infatti, gli artisti in gara hanno visto un boom di interazioni, con i loro sostenitori che hanno spinto al massimo per dare visibilità ai propri idoli e amplificare la diffusione dei contenuti.Andando a leggere i dati raccolti da Arcadia,2025 ha confermato un trend ormai chiaro: il Festival non è solo un evento musicale, ma un fenomenoche premia soprattutto le. Gli artisti più giovani e con un pubblico digitale più attivo hanno saputo sfruttare al meglio le piattaforme, lasciando il segno in termini di crescita di follower, engagement e visualizzazioni.