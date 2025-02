Sanremo da record | la serata delle cover ha registrato 13 575 000 spettatori con il 708% di share

Thesocialpost.it - Sanremo da record: la serata delle cover ha registrato 13.575.000 spettatori con il 70,8% di share

ancora da, dopo i successiprime serate del nuovo Festival condotto da Carlo Conti, che aveva la non semplice missione di non sfigurare dopo l’era Amadeus. Obiettivo pienamente raggiunto: boom di ascolti anche per la quarta, quella dedicata alle, con unoaddirittura superiore a quelloore precedenti.Leggi anche: Sinner, raggiunto l’accordo con la Wada: tre mesi di squalifica per il caso ClostebolL’ascolto delladel Festival, calcolato sulla total audience (oltre alle tv, anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta), è stato infatti di 13.575.000con il 70,8 % di. Nella terzaglierano stati 10.700.000 con il 59,8% die nella seconda11.700.000 con il 64,5% di. Mentre la prima, martedì scorso, aveva raggiunto 12.