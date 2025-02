Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, Cristiano De Andrè critica Amadeus: “Non gli voglio bene. Con lui abbiamo raggiunto il punto più basso”

Ieri – venerdì 14 febbraio – è salito sul palco del Teatro Ariston per cantare ‘Creuza de mä‘ insieme a Bresh. Un’esibizione sfortunata, con diversi problemi tecnici (tanto che è stata data loro la possibilità di ripeterla). Si sta parlando diDeche, in un’intervista rilasciata a La Stampa si è lasciato andare a una stoccata nei confronti di, precedente conduttore e direttore artistico del Festival di: “Mi sembra che con questa edizione stiamo cominciando a risalire.anche basta,ilpiù”.“Ioad, dico la verità”, ha commentato Bresh, lì presente accanto a De. Quest’ultimo tranchant: “Io no”. Sul ritorno a, invece, ha detto: “È un bel paese dei balocchi, è un’atmosfera molto up. Il palco, le prove, le interviste.