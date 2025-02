Sanremo Conti | mai avuto pressioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.15 "Ho cercato di fare un Festival come gli altri tre.Non ho maie indicazioni su come farlo" e "per ora è andato tutto liscio".Così Carloin conferenza stampa all'Ariston. Il conduttore ha poi annunciato che stasera sul palco torneranno Balti e Mahmood e ha detto che non ci sarà nessuna apparizione nella serata finale del Festival di Pieraccioni e Panariello. Co-conduttori saranno Marcuzzi e Cattelan.Infine premio alla carriera ad Antonello Venditti, che canterà "Amici mai" e "Ricordati di me".