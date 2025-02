Lapresse.it - Sanremo: Ciannamea (Rai), nessun progetto nel cassetto per Festival altrove

(Imperia), 15 feb. (LaPresse) – “Non abbiamonelper organizzare ilin una location che non sia”. Lo ha chiarito il direttore del Prime time Rai, Marcello, rispondendo a una domanda sul contenzioso amministrativo riguardante l’assegnazione delle prossime edizioni deldopo la sentenza del Tar Liguria contro cui la Rai ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. “Dopo il ricorso presenteremo una proposta autonoma, vorremmo fare un accordo con il comune” di– ha aggiunto – “sulla falsariga delle precedenti convenzioni. Questa è la nostra linea sino a quando non succederà altro, ma siamo molti fiduciosi che le cose andranno bene”. In caso di gara – ha concluso– “si farà la gara”.