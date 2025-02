Lapresse.it - Sanremo: Ciannamea (Rai), brand sul palco? Non c’è mai liberi tutti

(Imperia), 15 feb. (LaPresse) – Sull’utilizzo disuldell’Ariston “non c’è unin nessun caso”. Lo ha chiarito il direttore del prime time Rai, Marcello, rispondendo a una domanda dopo il caso della collana fatta togliere a Tony Effe nella terza serata del Festival di. “Ile il marchio visibile non sono ammessi in nessun caso – ha spiegato – se l’artista, l’ospite, il conduttore o il co-conduttore dovessero indossare oggetti piuttosto che abbigliamento con marchio visibile questo verrebbe occultato. Gli oggetti che non hanno marchio evidenti ma sono facilmente e immediatamente riconoscibili agli occhi dei più vengono eliminati, venendo invitato l’artista a non indossarli”. Quanto agli oggetti “non facilmente e immediatamente riconoscibili possono essere indossati senza però insistere con le inquadrature”, ha sottolineato ancora.