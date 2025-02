Tvzap.it - Sanremo, chi ha vinto la serata cover: la classifica

Leggi su Tvzap.it

News tv., chi hala: la. Ieri sera, 14 Febbraio 2025, sul palcio del Festival diè andata in scena ladelle. Tutti e 29 gli artisti in gara si sono esibiti sulle note delle più famose canzoni nazionali e internazionali. Due bravissime cantanti hanno trionfati raggiungendo il primo posto in. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articolo, chi hala: laproviene da TvZap.