Sanremo 2025 vola la serata cover con 136 milioni e il 70 8%

Lopinionista.it - Sanremo 2025, vola la serata cover con 13,6 milioni e il 70.8%

– Ladellesi conferma uno degli appuntamenti più amati del festival di: la gara dei duetti, vinta da Giorgia in coppia con Annalisa sulle note di Skyfall di Adele, ha incollato a Rai1 – in termini di total audience – una media di 13575mila telespettatori pari al 70.8% di share.La quartadi– che ha ospitato l’intervento di Roberto Benigni – è la più vista di questa edizione: il festival di Carlo Conti ha debuttato martedì scorso con 12,6e il 65.3% di share; nella secondaha raccolto 11,7con il 64,5%, nella terza 10,7con il 59,8%.I dati sono riferiti alla total audience, che calcola – oltre alla fruizione televisiva tradizionale – anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet. Nel 2024 la quartadel festival aveva fatto segnare – in base ai dati Auditel riferiti però soltanto alla fruizione tv tradizionale – 11893mila spettatori pari al 67.