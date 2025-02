Movieplayer.it - Sanremo 2025, vittoria annunciata per Simone Cristicchi? I possibili colpi di scena in prospettiva Eurovision

Con Quando sarai piccola il cantante sembra il favorito per vincere il Festival, ma le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Sarà importante effettuare la scelta migliore in vista dell'Song Contest. L'edizionedel Festival diprocede speditamente e con un grandissimo riscontro di pubblico, soprattutto per merito delle scelte del direttore artistico e presentatore Carlo Conti, il quale ha ripreso le idee migliori del proprio triennio iniziale (2015-2017), ha proseguito sulla strada percorsa da Claudio Baglioni prima, e da Amadeus poi, e ha proposto uno spettacolo di musica e intrattenimento davvero notevole. Ma, mentre ci si avvicina al culmine della kermesse, che sarà ovviamente rappresentata dalla Finale, comincia a impazzare il totonomi sul possibile vincitore del Festival, e su chi dei cantanti completerà la Top 5 che ormai da .