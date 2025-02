Sanremo 2025, tutti i brani del Festival in 2 minuti per prepararsi alla finale – Il video

Leggi su Open.online

29 canzoni sono tante, tantissime. Le abbiamo riassunte in due, cogliendo i momenti topici dei pezzi. Conti ha dato grande spazio al pop, mafine il cantautorato si è preso la scena grazie aidi Brunori SaS e Lucio Corsi, tra i più apprezzati da pubblico e critica. Look, mood musicale, presenza scenica, duevi aiuteranno ad arrivare preparati stasera per lapiù imprevedibile degli ultimi anni. Simone Cristicchi, amato e scaricato dal pubblico in 24 ore, Fedez, il più chiacchierato del preanche se per fatti extramusicali (ma fa davvero differenza?). E poi chiaramente Giorgia, l’”usato sicuro”, mentre Olly forse ha perso qualche punto con la serata dei duetti e un’esibizione non troppo a fuoco, ma resta uno degli artisti più in hype del cast. Attenzione ai ComaCose, con il tormentone più efficace della playlist die poi Achille Lauro, armato della sua migliore canzone.