Lapresse.it - Sanremo 2025, top e flop della quarta serata

Leggi su Lapresse.it

Archiviata anche ladiecco i momenti top e. Roberto Benigni dà il via alla trasmissione con Carlo Conti e non delude, come non lo fa la co-conduttrice del venerdì sera, Geppi Cucciari. Più impacciato il “collega” Mahmood. TOPBENIGNICome “”, così “Benigni è Benigni”. Il Premio Oscar toscano torna sul palco dell’Ariston e inanella in un quarto d’ora una battuta dietro l’altra facendo ridere di gusto sia il pubblico in sala che a casa. Non risparmia frecciatine ironiche agli “innamorati” Giorgia Meloni ed Elon Musk, e ad Amadeus, del quale dice: “Il suo festival non è ancora finito, alcuni cantanti dietro le quinte sono ancora in attesa di cantare”. Riesce a cantare con Carlo Conti ‘Inno del corpo sciolto’ edulcorato di parolacce quello cantato da RobertoLA COVER MIGLIORELa realizzano Giorgia e Annalisa interpretando il brano Premio Oscar ‘Skyfall’ di Adele.