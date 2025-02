Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2025, top e flop della quarta serata (secondo noi)

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, sono diversi i personaggi e momenti topnel corsoquale si sono alternati sul palco del Teatro Ariston i ventinove artisti big accompagnati dai loro ospiti intervenuti nella gara delle cover.TOPBenigni: L’aperturaspetta al regista e attore che ha elogiato la conduzione del direttore artistico e puntato l’attenzione su Elon Musk: “Vuole vedere, su X ha già votato per il vincitore, Giorgia.Musk è innamorato di Giorgia.Vuole potere in Italia, sta preparando la marcia su Roma. L’ha detto, la vuole: o Marte o Roma”. Spazio anche a Mattarella intervenuto al Festival nel 2023: “Vedere ridere il PresidenteRepubblica fa stare bene, perché è una persona straordinaria. Ci riconosciamo in quello che dice. Non si è mai sentita una parola uscire dal Presidente, che non fosse di verità e di pace.