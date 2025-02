Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, Tony Effe: “L’esposto del Codacons per la mia collana? Ne prendo atto e parleranno gli avvocati. Ma ho già spiegato quello che è accaduto”

Il “caso della” di, in gara acon “Damme ‘na mano”, finisce al vaglio dell’Autorità per le comunicazioni (Agcom), alla quale si rivolge ilcon un esposto per la possibile fattispecie di pubblicità occulta, chiedendo una maxi-sanzione verso l’artista e nei confronti della Rai.FqMagazine ha chiesto una replica su questa decisione durante un incontro con la stampa dell’artista che indossava otto collane: “In merito ache èsulla miaè stato tutto un momento in cui ero ‘preso a male’. Poi mi sonocon chi di dovere e abbiamo chiarito tuttoche c’era da chiarire. Per quanto riguardase ne occuperanno i mieie chi di dovere. Ma ripeto io mi sono già”.“Il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo, ha ammesso oggi che la decisione del rapper di indossare al Dopofestival e nella Green Room di Radio2 lavietata sul palco dell’Ariston rappresenta una chiara violazione degli accordi firmati dagli artisti che si impegnano a evitare qualsiasi forma di pubblicità occulta durante il Festival – spiega il– Il comportamento diviola palesemente gli accordi contrattuali assunti dal rapper, e rappresenta un danno per milioni di telespettatori colpiti da una forma di pubblicità occulta in favore di un marchio commerciale.