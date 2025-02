.com - Sanremo 2025, su YouTube Olly supera Fedez a poche ore dalla finale

Leggi su .com

orefine della settimana sanremese il podio sucontinua a cambiare, con una veloce ascesa dial primo postoSiamo quasi arrivati alla fine della settimana sanremese ma il podio sucontinua a cambiare, con una veloce ascesa dial primo posto dopo i primi giorni di un duello tra Achille Lauro e. Stabile Giorgia al quarto posto e un rapido sorpasso di ComaCose su Tony Effe e Simone Cristicchi.Le tendenze del quarto giornoTrending Music Videos Chart: la nuova classificale 21 milioni di visualizzazioni, con#1, seguito da #2e #3 Achille Lauro. Gli artisti sanremesi nella Top 30 sono 28, mostrando l’impatto che ha il Festival sugli ascolti e preferenze musicali del paese.#1, Balorda nostalgia#2, BATTITO#3 Achille Lauro, Incoscienti Giovani#4 Giorgia, La cura per me#5 ComaCose, CUORICINI#6 Tony Effe, Damme ‘na mano#7 Simone Cristicchi, Quando sarai piccola#8 Lucio Corsi, Volevo essere un duro#9 Brunori Sas, L’albero delle nociAnche in Svizzera si inizia a sentire l’effetto dicon 10 brani in classifica presenti nella Top 100Switzerland Chart#12, Battito#23 Achille Lauro, Incoscienti Giovani#35, Balorda nostalgia#37 Giorgia, La cura per me#45 Tony Effe, Damme ‘na mano#48 ComaCose, Cuoricini#49 Simone Cristicchi, Quando sarai piccola#65 Irama, Lentamente#87 Rose Villain, Fuorilegge#99 Lucio Corsi, Volevo essere un duroSulla playlist ufficiale RAI sula battaglia per il primo posto diventa sempre più avvincente: dopo la vittoria delle cover con Annalisa, Giorgia recupera terreno su Cristicchi e, mostrando un podio diverso da quello delle chart diMusic conal primo posto.