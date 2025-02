Tpi.it - Sanremo 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la serata finale del Festival

Leggi su Tpi.it

tv:ladelQuesta sera, sabato 15 febbraio, dalle ore 20,30 su Rai 1 va in onda ladeldi, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston ben 30 big (o campioni) da lui scelti più 4 giovani che faranno gara a parte. Una gara senza eliminazioni per arrivare alladi sabato 15, con la proclamazione del vincitore.ildiintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvLe cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in primatv (ore 20,30 circa) su Rai 1.diin liveNon solo tv. Sarà possibile seguire l’evento anche in livetramite la piattaforma gratuita RaiPlay.