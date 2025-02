Davidemaggio.it - Sanremo 2025, Serena Brancale vs Morgan: “Vai a schiacciare i ricci col culo!”

Durante la settimana del Festival ane succedono di tutti i colori e c’è chi non la manda a dire. Come, che ha letteralmente invitato a distanzaad “andare a lavorare” anziché sparlare della manifestazione.Durante un’intervista, Enrico Lucci, inviato di Striscia, ha chiesto alla cantante di abbassare i toni della polemica scatenata da, secondo cui al Festival “fa tutto schifo“. E lei, raccogliendo la sua provocazione e ammutolendo, risponde col sorriso in dialetto barese:Io avorrei dire:, va a scazz l rizz co u cul!Ovvero “vai acol“, che in italiano significa “ma vai a lavorare“. Figurarsi se avesse dovuto commentare l’intera dichiarazione di Marco Castoldi che, come riporta Adnkronos, ha detto:Mi fa davvero schifo, insopportabili i cantanti, zero originalità, zero ironia, zero autenticità.