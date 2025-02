Quotidiano.net - Sanremo 2025, serata finale: la diretta minuto per minuto. Attesa per il vincitore del Festival

Roma, 15 febbraio– E’ ladella finalissima.si prepara a entrare nella storia delper gli ascolti record (ladelle cover ha superato il 70% di share), l’assenza delle polemiche che tradizionalmente accompagnano la kermesse e per la puntualità svizzera di capitan Conti. Per la quinta e ultima, quella che vedrà proclamare ildi, il Carlo nazionale ha voluto accanto a sé come co-conduttori Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ma torneranno sul palco anche Bianca Balti per consegnare due premi e Mahmood col suo nuovo singolo “Sottomarini”. Tra gli ospiti di stasera Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera, Alberto Angela, Gabry Ponte, autore del tormentone "Tutta l'Italia" e il calciatore viola Edoardo Bove, ricoverato dopo un malore in campo durante la partita di campionato con l’Inter e voluto da Conti perché, spiega: “è un esempio, un campione di grandi speranze che, nel pieno della sua attività fisica e della forza in campo, vede questo mondo fermarsi all'improvviso”.