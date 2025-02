Lapresse.it - Sanremo 2025, Rossi: “Per noi Festival è qui e in Rai”

“Noi lo immaginiamo qui. Punto. Per noi ilè il ‘di’. Poi vedremo cosa succederà. Ed è della Rai certamente”. L’Ad della Rai Giampaololo scandisce a chiare lettere durante un briefing con i giornalisti all’Ariston, a poche ore dalla serata finale della kermesse. Ma sul futuro delsulle reti del servizio pubblico pende la spada di Damocle della sentenza del Tar Liguria che impone al Comune della cittadina ligure procedere “con una gara aperta agli operatori del settore” per stabilire chi debba organizzare la manifestazione.Decisione contro cui la Rai ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, certa delle sue ragioni. Alla domanda se l’ex viale Mazzini dovesse perdere l’evento tv dell’anno e cercare un’alternativa in una località diversa, Marcello Ciannamea, direttore del Prime time Rai, prende tempo: “Non abbiamo nessun progetto nel cassetto per organizzare ilin una location che non sia”, chiarisce.