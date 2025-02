Sanremo 2025 Rocco Hunt scende in platea per baciare la madre – ll video

Leggi su Open.online

è sceso improvvisamente tra il pubblico nel corso della sua esibizione per la finale die ha raggiunto laAlfonsina Pagliarulo per darle un bacio sulla mano e dedicarle una parte del brano Mille vote ancora. «Appena mia mamma ha sentito la parte della canzone che recita “mi manca assaje mamma mia”, è venuta a piedi al festival», ha dichiarato il rapper salernitano a fine performance. Il brano portato in gara al festival tratta il sentimento di nostalgia dovuto alla lontananza che si prova a lasciare la propria casa e terra per andare fuori a cercare un lavoro o per salvarsi. «Se dovessi pensare a una sola immagine per definire la mia canzone, sicuramente direi: un quartiere qualunque o un bambino che sogna», aveva raccontato l’artista.Lo specialeIl regolamento del Festival di, chi sono gli ospiti del Festival?, chi sono conduttori e conduttrici del Festival?, le cover e i duetti della quarta serata del FestivalI testi delle canzoniACHILLE LAURO – Incoscienti giovani BRESH – La tana del granchio BRUNORI SAS – L’albero delle noci CLARA – Febbre COMACOSE – Cuoricini ELODIE – Dimenticarsi alle sette FEDEZ – Battito FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso FRANCESCO GABBANI – Viva la vita GAIA – Chiamo io, chiami tu GIORGIA – La cura per me IRAMA – Lentamente JOAN THIELE – Eco LUCIO CORSI – Volevo essere un duro MARCELLA BELLA – Pelle diamante MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore MODÀ – Non ti dimentico NOEMI – Se t’innamori muori OLLY – Balorda nostalgia RKOMI – Il ritmo delle cose– Mille vote ancora ROSE VILLAIN – Fuorilegge SARAH TOSCANO – Amarcord SERENA BRANCALE – Anema e core SHABLO feat.