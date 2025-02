Sanremo 2025 Rocco Hunt canta per la mamma e commuove l’Ariston

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –ha emozionato tutta platea deldurante l’esibizione nella serata conclusiva del Festival di. Ilnte napoletano ha raggiunto laperre con lei una strofa del brano in gara ‘Mille vote ancora’. Il rapper, giunto alla strofa “me manca assajemia, ‘a casa mia”, è sceso tra il pubblico per raggiungere laAlfonsina, visibilmente commossa, e il papà Giovanni. La madre dilo aveva raggiunto anei giorni scorsi, insieme al resto della sua famiglia. In una recente intervista, ilutore aveva raccontato del suo profondo legame con i genitori: “Mia madre è cresciuta da sola, in un orfanotrofio, mio padre è stato a lungo disoccupato. Dare la soddisfazione ai miei genitori, portarli al Festival, alla fine è quello il successo più grande”.